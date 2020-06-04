Штат поліції Кагарлика повністю скоротили

Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції. При цьому в МВС посилаються на те, що тортури є в поліції кожної країни.

Про це на нараді глав силових відомств щодо проблеми тортур в поліції заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Національна поліція оперативно відреагувала на тортури і зґвалтування у Кагарлику.

"Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності...Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.

Він також підкреслив, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше тортур, ніж було в міліції. Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.

"Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!", - заявив Аваков.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підкреслила, що випадок у Кагарлику став викликом для всієї системи кримінальної юстиції. Вона також повідомила, що з початку 2020 року прокуратура повідомила про підозру 56 правоохоронцям, в тому числі за 10 фактами тортур.

Нагадаємо, в ООН виступили із зверненням, в якому звернули увагу на те, що тортури в українській поліції фіксувалися і раніше; для розв'язання цієї проблеми необхідно прийняти швидкі та ефективні заходи, щоб змінити культуру поліції.

Скандал розгорівся у травні, коли стало відомо про зґвалтування дівчини в райвідділі поліції Кагарлика; на сьогодні під вартою за цей злочин перебувають двоє поліцейських.