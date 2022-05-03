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Штампують печатки для "республік". РФ вже готується до "приєднання" Херсона та Маріуполя

Фото: РФ вже готується до "приєднання" Херсона та Маріуполя (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

РФ серйозно готується до "включення" захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму. Там вже почали розробляти відповідний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові "атрибути" входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами", - зазначають в ГУР.

Так, на замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

"Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону", - додали в відомстві.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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МаріупольХерсонВійна в Україні