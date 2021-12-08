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Штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі вже в січні, - ВООЗ

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Женева, Середа 08 грудня 2021 12:27
Штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі вже в січні, - ВООЗ Фото: штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі вже в січні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим у Європі. Це може статися вже на початку січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий епідеміологічний бюлетень ВООЗ.

За інформацією організації, новий варіант COVID виявили вже у 57 країнах світу.

"Ґрунтуючись на кількох припущеннях щодо переваг зростання, термінів поширення в європейському регіоні, а також враховуючи змішання населення та заходи громадської охорони здоров'я та соціальні заходи, Європейський центр профілактики та контролю захворювань спрогнозував, що якщо 1% інфекцій SARS-CoV-2 буде викликаний варіантом "Омікрон", то він стане домінантним у Європі, становлячи понад 50% від загальної кількості нових інфекцій, з перевагою зростання 120% до 1 січня 2022 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, вчені показали перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон", яке змогли зробити за допомогою електронного мікроскопа.

Додамо, австралійські вчені заявили виявлення варіанту штаму "Омікрон", який відрізняється від відомого раніше.

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