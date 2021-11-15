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Штам "Дельта" спровокував у Китаї новий спалах коронавірусу

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Китай, Понеділок 15 листопада 2021 08:21
Штам "Дельта" спровокував у Китаї новий спалах коронавірусу Фото: штам "Дельта" спровокував у Китаї новий спалах коронавірусу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У північному сході Китаю зафіксували новий масштабний спалах коронавірусу. Він був викликаний "Дельта"-штамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, внаслідок спалаху в деяких містах північно-східного Китаю обмежили виїзд людей для стримання поширення інфекції.

Вказано, що майже за місяць (17 жовтня по 14 листопада) у Китаї було зафіксовано 1308 випадків коронавірусу, що перевищує кількість у 1280 захворювань внаслідок літнього спалаху штаму "Дельта".

"Це дозволяє стверджувати про найбільший спалах штаму в Китаї, який зачепив 21 регіон країни", - йдеться в повідомленні.

За іформацією видання, найбільший спалах хвороби зафіксовано у місті Дальян на північному сході країни.

Крім того, у декількох містах поблизу Дальяна, включаючи міста Дандон, Аншан та Шеньян, запровадили 14-денний карантин для усіх приїжджих з Дальяну.

Разом з тим, станом на 14 листопада материковий Китай повідомив про 98 315 підтверджених випадків захворювання коронавірусом та 4 636 летальних випадків.

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Китай Коронавірус "Дельта"
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