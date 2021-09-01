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Штам "Дельта" вже у 170 країнах, - ВООЗ

Автор: Анастасія Рокитна

Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже у 170 країнах світу. Уперше його виявили в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВООЗ.

Штам Alpha зафіксували у 193 країнах та територіях, а Beta - у 141 країні та території, варіант Gamma - у 91.

ВООЗ повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 залишається подібною до попереднього тижня, зокрема, за останній тиждень (23-29 серпня) склала 4 395 748.

Минулого тижня регіони Африки, Північної і Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я - про подібну тенденцію.

Нагадаємо, ВООЗ відслідковує новий штам коронавірусу з Південної Африки.

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ВООЗКоронавірус "Дельта"