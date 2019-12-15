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У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 19:01
У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На всіх ділянках розведення сил і засобів ситуація стабільна

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив про ситуацію на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі сьогодні, 15 грудня. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями, вже перевезено 2094 пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щодня, по обидва боки дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, "Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи 18 грудня узгоджена дата припинення вогню на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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