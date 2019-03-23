В штабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 1 раз обстріляли позиції ООС

Сьогодні, 23 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики здійснили 1 обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил в районі Золотого-4. Російські окупаційні війська застосували озброєння бойової машини піхоти (БМП) та станковий протитанковий гранатомет.

Зазначається, що від початку доби втрат серед українських військових не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики т. з. "Луганської народної республіки" заблокують відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області. Пропуск через КПВВ "Золоте" почнеться тільки після прийняття узгодженого з "ЛНР" рішення у Мінську.

Додамо, сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли район, де завтра планують відкрити новий КПВВ. Зокрема, противник обстріляв з озброєння бойової машини піхоти (БМП) і протитанкового гранатомета позиції поблизу Золотого-4.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі в результаті ворожого снайперського обстрілу загинув старший військовий медик 24 ОМБр імені Короля Данила Маркевич Володими Михайлович 1971 року народження.