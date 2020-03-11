У штабі розповіли про відповідь на обстріл біля Пісків, вбиті троє бойовиків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще до п'яти бойовиків поранені внаслідок бою

Українські військові не залишили без відповіді обстріл окупаційних військ біля Пісків. У результаті відповідного вогню Об’єднаних сил кілької бойовиків ліквідовано, передає прес-центр штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що українські бійці застосували сучасні оптико-електронні прилади, які нещодавно надійшли на озброєння.

"Наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій... Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ", - зазначили в штабі.

У результаті було знищено розрахунок протитанкового ранкового комплексу (ПТРК), який підбив автомобіль із українськими воїнами. Також були завдані удари по позиціях противника, з яких вівся вогонь. У результаті бойовики припинили обстріли.

"Розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати - один оператор був вбитий, інший важко поранений", - заявили у штабі.

Також додали, що по завершенню бою противник почав вивозити вбитих та поранених. Втрати бойовиків на цій ділянці склали "до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості".

Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріли по українському військову автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу.