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В штабі ООС розповіли, як КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме на свята

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 04:29
В штабі ООС розповіли, як КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме на свята
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

У святкові дні КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме з 8.00 до 17.00

У період новорічно-різдвяних свят пункт пропуску "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Зазначається, що пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області, який щодня перетинають близько 10-12 тисяч громадян.

"Державна прикордонна служба України нагадує громадянам, що відповідно до наказу командувача об’єднаних сил, контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб через лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється щоденно відповідно до зимового графіку роботи з 8.00 до 17.00. Не є винятком вихідні та святкові дні", - повідомили в штабі ООС.

З метою ефективного реагування на можливі провокації проросійських найманців у період свят керівництво Лисичанського загону передбачає посилені заходи безпеки на КПВВ.

Зокрема, для швидкого реагування на зміни ситуації у Лисичанському прикордонному загоні та безпосередньо у відділі прикордонної служби "Станично-Луганське 2", який організовує службу на КПВВ, створені відповідні ситуаційні групи із залученням офіцерів керівної ланки.

Нагадаємо, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи. Тепер КПВВ працюватимуть щоденно з 8-ї ранку до 17:00.

Також РБК-Україна писало, що в Україні набув чинності новий порядок перетину пунктів пропуску на Донбасі. Згідно з новими правилами, дитині для повернення на окуповану території в супроводі одного з батьків не потрібна нотаріально завірена згода другого з батьків. А учні у віці від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території, тепер зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності підтверджуючих документів.

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