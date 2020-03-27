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У штабі ООС заперечили масове тестування військових

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 17:23
У штабі ООС заперечили масове тестування військових
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчора в ООС зробили 130 тестів на коронавірус

У штабі операції Об'єднаних сил заперечили, що українських військових на Донбасі будуть масово тестувати на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За словами начальника прес-центру штабу ООС Павла Ковальчука, перевірку на коронавірус будуть проходити лише ті військовослужбовці, що мають найбільше контактів з іншими людьми.

"Тестування здійснюється у ряду осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми, тобто ідеться про представників цивільно-військового співробітництва, військової служби правопорядку, військових, які несуть службу на блокпостах", - пояснив Ковальчук.

Він додав, що у четвер, перевірку на коронавірус пройшли 130 військових. Зараз тестування продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі почалося превентивне масове тестування військовослужбовців на коронавірус. Спочатку планувалося тестувати військових з ознаками ГРВІ та тих, хто контактував з хворими. Результати буде отримувати безпосередньо медична служба ООС.

Крім того, головний державний санітарний лікар Міноборони Сергій Моргун повідомляв, що майже 150 військовослужбовців знаходяться на карантині через підозри на зараження коронавірусом.

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