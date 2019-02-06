У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування

Виявлено п’ять пристроїв для прослуховування

В Центральном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко обнаружили пять устройств для прослушивания. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

"Я обращаюсь к штабам всех кандидатов в президенты, не исключая действующего президента. Призываю проверить все, что есть вокруг вас. Эти пять устройств были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. У меня сомнение, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - уверен Чумак.

Он добавил, что в то время, когда вопросами безопасности должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба безопасности, они демонстрируют абсолютную бездеятельность и безосновательно обвиняют Гриценко.