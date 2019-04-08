Штаб Зеленського і "Суспільне" не домовилися про дебати в студії

Представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної суспільної телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Карандаш". Про це заявила директор департаменту зв'язків з громадськістю та ЗМІ НСТУ Вікторія Сидоренко, передає "Детектор медіа".

За словами Сидренко, ніякої домовленості немає. Представники команди Зеленського подивилися студію в телецентрі "Карандаш", де могли б відбутися дебати згідно з постановою ЦВК, поговорили з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України про закон "Про вибори президента України" і заявили, що хочуть, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, глава НСТУ Зураб Аласанія в коментарі РБК-Україна повідомив, що сьогодні відбулися переговори щодо дебатів між представниками Національної громадської телерадіокомпанії України і штабом кандидата Володимира Зеленського. Він зазначив, що третьої сторони на переговорах не було.

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня.