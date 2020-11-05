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Штаб Трампа заявляє про "масштабні фальсифікації" у Пенсильванії і вимагає зупинити підрахунок голосів

США, Четвер 05 листопада 2020 00:03
Штаб Трампа заявляє про "масштабні фальсифікації" у Пенсильванії і вимагає зупинити підрахунок голосів
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Україна

У штабі чинного президента США Дональда Трампа заявили про "масштабні спроби" фальсифікації результатів голосування в штаті Пенсильванія. Вони вимагають зупинити підрахунок.

Про це написав адвокат Трампа Рудольф Джуліані в Twitter.

За словами Джуліані, Трамп випереджає Байдена на 550 тисяч голосів за результатами обробки 75% бюлетенів.

"Прямую до Філадельфії з командою юристів. Масове шахрайство", - заявив адвокат Трампа.

Джуліані додав, що штаб Трампа не дозволить демократам "вкрасти" голоси.

Голова штабу Трампа Білл Степіен оголосив про перемогу Трампа в Пенсильванії, однак досі не підраховано близько 15% голосів.

Нагадаємо, в ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довірі до демократичних інституцій США.

Раніше Трамп заявив про порушення у деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, та попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, у штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів у штаті Вісконсин, де також лідирує представник демократів Байден.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп

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