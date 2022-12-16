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Штаб ССО получил мощный генератор от "Фундации Течия"

Фото: штаб ССО получил мощный генератор от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Военная часть Сил специальных операций ВСУ получила генератор мощностью 88 кВт. Он поможет планировать и координировать специальные операции. Стоимость покупки - 960 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Фундации Течия" - общественной организации холдинга TECHIIA.

Дизельный генератор Cummins C110 D5 мощностью 88 кВт будет обеспечивать питание штаба и облегчить работу спецназовцев.

Силы специальных операций - отдельный род сил ВСУ, привлекаемый к планированию и выполнению ключевых миссий освобождения Украины от оккупантов. К примеру, освобождение острова Змеиный не обошлось без участия ССО.

"Генератор - это не настолько резонансная покупка, как броневики или ударные дроны, но не менее полезная для наших защитников. В штабе говорят, что с его помощью сделают много полезного для победы Украины. И я уверен, что именно так и будет", - заявил Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор "Фундации Течия".

Напомним, недавно организация передала военным 7 разведывательных дронов и 800 спасательных жилетов для военно-морских сил. Общая сумма помощи Силам обороны Украины от фонда превысила $21,2 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи на почти $40 млн.

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