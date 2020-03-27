Штаб з ліквідації НС розгляне відкриття частини продуктових ринків

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації розгляне питання відкриття частини продуктових ринків. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, частина продуктових ринків зможе працювати, якщо вони будуть дотримуватись санітарних норм та протиепідемічних заходів. Однак, велике скупчення людей біля одного продуктового магазину може призводити до інфікування людей, більшість з них все ж буде закрита.

"Ми розуміємо питання забезпеченості харчовими продуктами, тому це виважене рішення, сьогодні ми розглянемо його на штабі з ліквідації НС. Буде видане розпорядження або постанова про те, які ринки не повинні працювати під час карантину", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я створять спецбригади медпрацівників для тестувань на коронавірус вдома. Бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Також станом на ранок 27 березня Мінздоров'я повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні. Так, за минулу добу заразилися 62 українця.