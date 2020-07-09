Штаб-квартира ООН відкривається після карантину

Штаб-квартира ООН планує перейти до першого етапу відкриття 20 липня на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом в Нью-Йорку. У будівлі буде дозволено перебувати до 400 осіб щодня, а не 4 200, як у звичайний час.

Про це повідомляє FreeNews.

За словами генерального секретаря Антоніо Гутерріша, перед запуском співробітників приміщення штаб-квартири ретельно очистять. Повідомляється, що на першому етапі будуть дозволені тільки окремі види діяльності.

Працівники, яким необхідно буде працювати в будівлі, повинні носити маски. Вимірювання температури на вході більше не знадобиться. Більшість співробітників організації на першому етапі будуть продовжувати працювати віддалено.

Раніше Гутерріш продовжив віддалену роботу Секретаріату. Таке рішення він прийняв після консультацій з керівним складом та медиками.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй ввела обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі 10 березня.