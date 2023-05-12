Шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ. Суд вынес приговор предателю

Отмечается, что предатель "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град". Полученные координаты враг использовал для подготовки прицельных ракетно-артиллерийских ударов.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе контрразведывательных мероприятий в Харькове в конце марта прошлого года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, предателем оказался житель Луганской области, который в начале полномасштабного вторжения России по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал".

"Во время дистанционного "общения" он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Для сбора разведданных предатель "в темную" использовал своих знакомых. Кроме того, он привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов", - отмечает СБУ.

Всю информацию предатель передавал через Telegram в виде отметок на Google-карте.