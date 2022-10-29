Шпионил за HIMARS и М777, корректировал удары по Никополю. СБУ задержала агента Кремля

"Среди основных его задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, житель с. Вышетарасовка Никопольского района, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.

Как пишет Офис генпрокурора, собранные данные по GPS-координатам объектов информатор передавал представителям РФ через Telegram.

"Также агент направил представителю РФ координаты расположения ВСУ со ссылкой на Google Maps, которые в это время вели обстрел военных объектов врага, и сообщение с требованием срочно нанести удар по позициям украинских военных", - добавляют в Офисе.

Мужчина разоблачен при выполнении очередного задания врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.