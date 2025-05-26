Шпионил за эшелонами ВСУ на севере Украины: агент РФ получил 15 лет тюрьмы
Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за эшелонами ВСУ на севере Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
По доказательной базе Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, которого СБУ задержала на Черниговщине весной 2024 года.
Осужденным является 45-летний работник местного филиала "Укрзализныци", который шпионил за эшелонами Сил обороны.
По материалам дела, предатель использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фиксировать прохождение и транзитные остановки подвижного состава ВСУ. Больше всего врага интересовали грузовые поезда, транспортирующие на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы.
Агент передавал куратору собранные данные в виде координат движения и остановок эшелонов, а также фотоснимки объектов.
После разоблачения "крота" сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали. Одновременно были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов железнодорожной инфраструктуры.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Задержание агентов РФ в Украине
Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений на Полтавщине.
В Харькове правоохранители поймали мужчину, которого подозревают в убийстве украинского военного и серии взрывов в городе. Он также планировал убийство председателя ОВА Олега Синегубова.
Также СБУ предотвратила теракт в Полтавской области, задержав агента РФ. Она готовила подрывы возле отдела полиции.
Кроме того,к 15 годам заключения приговорен еще один агент ФСБ, который действовал в Донецкой области. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары россиян на Покровском направлении.
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