Шпионили за ВСУ в приграничных районах Сумской области. СБУ задержала российских агентов

Как выяснило следствие, среди основных "целей" врага были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами. По данным координатами оккупанты планировали осуществить огненное поражение с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе.

Установлено, что руководитель агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

По данным следствия, агрессор совершил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений из-за неработающих пунктов пропуска из РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить "диапазон" по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух подельников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области. Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно "отчитывалась" своему "куратору" из вражеской спецслужбы. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Фото: СБУ задержала российских агентов в Сумской области (t.me/SBUkr)

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с поличным в пользу страны-агрессора.

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Приговоры предателям

Напомним, недавно жителя Бахмута приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Он сдавал россиянам позиции украинских военных, а также вербовал шпионов для сотрудничества с ФСБ.

Также суд назначил пожизненное заключение агента российского ГРУ, корректировавшего воздушные удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре в Черкасской области.