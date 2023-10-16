Шпионила и наводила ракеты. В Херсоне задержали агента РФ

"После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места "прилетов" и их последствия, а затем отправляла соответствующий "отчет" агрессору", - говорится в сообщении.

По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.

СБУ задержала предательницу, которая шпионила для РФ в Херсоне (t.me/SBUkr)

"Такая "деятельность" злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе", - добавили в СБУ.

По данным следствия, российской агенткой оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага.

Она "вышла" на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Задержание предаталей в Херсоне

Напомним, Херсон был деоккупирован в ноябре 2022 года. С того времени СБУ постоянно задерживает предателей, перешедших на сторону захватчиков. Так, ранее СБУ в Херсоне задержала медсестру. Она работала на ФСБ и "сливала" врагу персональные данные украинских защитников.

Кроме того, в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег. Добавим, что с начала войны СБУ обнаружила более 2 тыс. предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.