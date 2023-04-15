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Шойгу "забрал хлеб" у Пригожина. В армию РФ начали мобилизовать заключенных, - Дмитришковский

Фото: в армию РФ начали мобилизовать заключенных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия начала мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их бороться против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, которые мобилизованные и проходят службу", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что 15 таких оккупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении.

Спикер добавил, что мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу: "Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о вводе электронных повесток в РФ.

Британская разведка отмечает, что таким образом Россия может готовиться к продолжительной войне против Украины.

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Мобилизация в РоссииРоссийская Федерация