Шойгу назвав головну мету "спецоперації" в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що головною метою "спецоперації" в Україні є "звільнення Донбасу". При цьому він підкреслив, що нібито в цілому основні завдання "спеціальної військової операції" виконані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Спочатку про хід спеціальної військової операції російських збройних сил на території України. В цілому основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижений бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу і основні зусилля на досягненні головної мети-звільнення Донбасу", - сказав Шойгу.
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