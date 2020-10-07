Шовковський включений в заявку збірної України на матч з Францією

Колишній воротар збірної України, а нині помічник головного тренера команди Олександр Шовковський може взяти участь в товариському матчі з Францією. Голкіпер, який завершив кар'єру у 2016 році, включений в заявку на поєдинок.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Регламент не забороняє подібні дозаявки, однак легендарний для України голкіпер вийде на поле тільки в тому випадку, якщо основний воротар Георгій Бущан отримає травму або його тест на коронавірус покаже позитивний результат.

У розпорядженні головного тренера Андрія Шевченка залишився тільки один воротар після того, як коронавірус діагностували в Андрія Пятова, Андрія Луніна і Олександра Паньківа.

Повна заявка виглядає наступним чином:

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо"), Олександр Шовковський (без клубу)

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (всі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун ("Гент"), Юхим Конопля ("Десна")

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Євген Макаренко ("Кортрейк"), Олександр Зубков, Ігор Харатін ("Ференцварош") Роман Безус ("Гент")

Нападник: Роман Яремчук ("Гент")

Спаринг Франція - Україна відбудеться на стадіоні "Стад де Франс" сьогодні, 7 жовтня, і почнеться о 22:10 за київським часом. Гру в прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".