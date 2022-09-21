Шотландия – Украина: анонс матча Лиги наций

В перенесенном матче 1-го тура Лиги наций 2022/23 сборная Шотландии примет национальную команду Украины. Матч состоится на арене "Хэмпден Парк" в Глазго.
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
21 сентября, 21:45, Глазго, "Хэмпден Парк", телетрансляция на "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV
Сборная Украины подошла к ключевому противостоянию всего нынешнего розыгрыша Лиги наций. "Сине-желтые" встретятся с главным конкурентом в борьбе за повышение в классе до дивизиона А. Потом обе команды проведут еще по матчу, чтобы встретиться во второй раз в Кракове. Но дальнейшие перспективы будут очерчены в Глазго.
Турнирное положение и невероятные кадровые проблемы заставляют сборную Украины сыграть прагматично. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым, вероятно, будет держать в уме ничью как вполне удовлетворяющий результат. Но даже для него "сине-желтым" придется изрядно попотеть.
По сравнению с летними матчами, украинская сборная потеряла нескольких ведущих исполнителей. Бущан, Зинченко и Шапаренко в течение сентября национальной команде не помощники. Тем временем Миколенко и Коваленко приехали в лагерь "сине-желтых" с микротравмами. Так что состав на "Хэмпден Парк" будет неоптимальным.
Естественно, Петраков мог бы вернуться к идее с тремя центрбеками. На бумаге защитная модель еще и отразила бы формацию Шотландии. Однако фланги "Тартановой армии" выглядят более мощными, а отдавать такой козырь в руки британцев не стоит.
Дисквалифицированные: –
Травмированные: Маклафлин, Хенли, Робертсон, Браун – Бущан, Попов, Соболь, Миколенко, Зинченко, Шапаренко, Коваленко
Шотландия: Гордон – Мактоминей, Хендри, Тирни – Паттерсон, Гилмор, Макгрегор, Хики – Макгинн, Кристи – Адамс
Украина: Трубин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Мудрик – Яремчук
Переполненный лазарет сборной Украины еще несколько дней тому назад сделал ее аутсайдером противостояния. Однако кадровые проблемы настигли и шотландцев. Потери Хенли и Робертсона уравняли шансы обеих команд. Важным будет стартовый отрезок. Если Украина продержится под давлением хозяев, то обязательно получит возможности забить потом. Первый же гол в исполнении "сине-желтых" может гарантировать положительный результат.
К слову, ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок сборных Шотландии и Украины.
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