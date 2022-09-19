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Шотландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Фото: Артем Довбик проти Шотландії у червні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Трансляція перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй УЄФА між збірною Шотландії та національною командою України буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Поєдинок наживо транслюватимуть телеканали "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV.

Окрім того, вересневі матчі "синьо-жовтих" Українська асоціація футболу показуватиме в мережі. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій збірних Шотландії та України за лідерство в групі B1 Ліги націй. У своїх прогнозах вони віддали перевагу "Тартановій армії".

Натомість УЄФА отримав скаргу від Російського футбольного союзу на керманича збірної України Петракова. Функціонери держави-агресора звинуватили українського тренера в "дискримінації росіян" і закликали до дискваліфікації фахівця.

До слова, воротар Волинець не зможе дебютувати за збірну в Шотландії через візові проблеми.

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