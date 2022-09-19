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Шотландія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Фото: Андрій Ярмоленко проти Ліама Купера (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У перенесеному матчі 1-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23 збірна Шотландії в Глазго прийме національну команду України.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill фаворитом двобою визначили "Тартанову армію". На перемогу шотландців тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,40. Натомість кеф на ймовірний успіх "синьо-жовтих" і нічию ідентичний – 3,00.

Для любителів вгадувати точний рахунок цікавою ставкою виглядає нульова нічия з балом 7,50. Персональні ж фанати форварда Романа Яремчука можуть закластися на мінімум дубль українця з великим коефіцієнтом 17,00.

Схожі цифри підготували і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу збірної Шотландії тут трохи вищий – 2,45. Тим часом імовірність перемоги національної команди України оцінили балом 3,00. Нічия стала найменш вірогідним підсумком – кеф 3,10.

Привабливою для вболівальників виглядає подвійна ставка – перемога "синьо-жовтих" із голами обох команд. Коефіцієнт на такий результат склав солідні 6,50. Непатріотична ставка з перемогою шотландців за підсумками обох таймів заманює кефом 8,50.

Напередодні УАФ оголосила про трансляцію трьох матчів Ліги націй в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Окрім того, поєдинки "синьо-жовтих" показуватиме офіційний YouTube-канал асоціації.

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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