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У Шотландії планують провести новий референдум про незалежність

Новини » Політика    06.09.2019 - 14:51
У Шотландії планують провести новий референдум про незалежність
Фото: Нікола Стерджен (flickr.com firstministerofscotland)

Провести новий референдум хочуть вже у 2020 році

У Шотландії в 2020 році може відбутися повторний референдум про вихід зі складу Сполученого Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого міністра уряду Шотландії Ніколи Стерджен в інтерв'ю газеті Die Welt.

Як повідомила Стерджен, влада Шотландії планує домогтися проведення повторного референдуму в 2020 році.

"Так, вже наступного року. Опитування показують, що шотландці хочуть здобути незалежність", - заявила політик.

Також вона зазначила, що наразі Шотландська національна партія зможе заручитися підтримкою Європейського союзу в питанні незалежності від Британі.

"По-перше, Brexit допоміг зрозуміти, чому ми хочемо незалежності. По-друге, ніхто б не здивувався, якби ЄС привітав таку країну, як Шотландія, при вступі в союз. Всі переговори, які я вела і веду, свідчать, що позиція ЄС з приводу шотландського суверенітету сильно змінилася", - наголосила Стерджен.

Нагадаємо, на весні 2019 року Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь незалежності. Вона наголошувала, що Лондон не повинен заважати Шотландії в праві самовизначення.

Також РБК-Україна писало, що в Шотландії зросла підтримка незалежності від Британії. Опитування YouGov показало, що ідею відділення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще у 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.

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