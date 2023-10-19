Шольца возмутило заявление Путина об Израиле: "Циничнее действительно не бывает"

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина, который осуждал действия Израиля по отражению нападения группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Глава правительства ФРГ отреагировал на высказывания руководителя Кремля, который фактически осудил Израиль и выразил поддержку ХАМАС.

Так, Шольца "возмутило" то, что Путин, который продолжает вести жестокую широкомасштабную войну против Украины, в своих заявлениях относительно операции израильской армии стал "жаловаться на жертвы среди местного населения".

"Нет ничего более циничного, чем это", - подчеркивает немецкий канцлер.

Скандальные заявления Путина о войне в Израиле

Отметим, что российский диктатор неоднократно критиковал Израиль за военную операцию против боевиков группировки ХАМАС, которые 7 октября начали масштабное нападение на страну.

Так, в частности, Путин рассказывал о "занятии Израилем исконно палестинской земли". Также руководитель Кремля выступал с предложениями создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, российский диктатор цинично призывал Израиль и ХАМАС к прекращению огня, чтобы "минимизировать жертвы среди гражданского населения".

Добавим, что боевики ХАМАС после этого поблагодарили главу Кремля "за такую позицию".