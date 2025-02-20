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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Шольц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС и опроверг мнение Трампа

Фото: Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина не должна встречать препятствий на пути в ЕС. Мнение президента США Дональда Трампа, о том, что Украина виновата в войне, не соответствует действительности.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Дональда Трампа, которая совпадает с точкой зрения Владимира Путина, о том, что Украина виновата в войне, Шольц сказал в интервью ARD: "Это не так. Мы в Европе настаиваем на этом".

По этой причине, сказал он, ЕС сохраняет двери открытыми для Украины как потенциального члена, добавив: "Украина не должна встречать препятствий в своем решении стать демократической, суверенной страной на пути в Европу".

Шольц заявил, что в случае будущего мирного урегулирования Украина должна иметь сильную армию, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры разделяем ответственность".

Европа пытается найти ответ на политику Трампа в отношении войны после того, как американо-российские переговоры на высоком уровне отодвинули на второй план Украину и ее европейских сторонников, что вызвало опасения, что лидер США может пойти на уступки Москве, чтобы положить конец войне.

 

Напомним, Трамп сперва заявил, что Украина якобы несет ответственность за вторжение России в 2022 году. Затем Трамп осудил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором".

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Дональд ТрампОлаф Шольц