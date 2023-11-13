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Шольц заявил, что готов вести переговоры с Путиным в будущем, но есть условие

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, но при условии вывода его оккупационных войск с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Олафа Шольца в интервью газете Heilbronner Stimme.

Он подчеркнул, что агрессия России против Украины - это "возвращение империализма в Европу".

"Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала многие территории. Россию необходимо заставить сделать шаг назад", - сказал Шольц.

Канцлер также отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а Путин - нет".

Шольц рассказал, что уже вел переговоры с Путиным и сделает это снова в будущем, но есть условие.

"Однако переговоры требуют решительного шага от России. Это вывод войск (с Украины - ред.)", - подчеркнул канцлер Германии.

Шольц прогнозирует "очень долгую" войну

Немецкий канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что не видит признаков того, что РФ выведет свой оккупационный контингент из Украины, и прекратит агрессивную войну.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго", - сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

При этом глава правительства ФРГ отметил, что эта война РФ против Украины ведется гораздо более длительное время, чем представлял российский диктатор Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение.

В этом контексте Шольц подчеркивает, что не является пессимистом в отношении способности Сил обороны Украины давать отпор захватчикам.

А также он обратил внимание на важность развивать стойкость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

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Олаф ШольцВойна России против Украины