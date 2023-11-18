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Шольц заявил, что готов к новым переговорам с Путиным

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов к новым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это будет иметь смысл только в том случае, если Путин будет готов действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Шольц призвал кремлевского диктатора сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию в Украине.

"Он должен вывести войска. Однако в настоящее время нет никаких признаков того, что это произойдет, пояснил он, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров. Путин не должен добиться успеха в своей цели - использовать силу для аннексии части соседней страны", - заявил канцлер. 

Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года. Канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но при этом необходимо, чтобы со стороны Путина были заметные подвижки.

Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что помощь в обороне от российского вторжения будет оказываться столько, сколько потребуется.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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Олаф ШольцВойна России против Украины