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Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине

Вторник 07 мая 2024 14:18
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Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.

Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.

На встрече под Люцерном, среди прочего, будет обсуждаться, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие и что не должно быть атак на атомные электростанции.

Глобальный саммит мира

В этом году впервые состоится встреча на высшем уровне по украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом мероприятии более 150 стран.

В то же время Киев отказался пригласить на саммит Россию; как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствие РФ возможно только на втором заседании модели.

Подробнее о том, что планируется обсудить на саммите, читайте в материале РБК-Украина.

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