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Шольц призвал Китай давить на РФ по отводу войск и предостерег от передачи оружия

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не передавать оружие России для усиления в войне против Украины. К тому же, он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своей речи в немецком парламенте Шольц сказал, что его разочаровывает тот факт, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения на встрече министров финансов G20, хотя он приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск. И не передавайте оружие агрессору России", - сказал он.

Напомним, ранее Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию войны России против Украины.

Добавим, данные разведки США свидетельствуют о том, что Китай ищет пути поставки вооружении России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США без колебаний нанесут удары китайским компаниям или частным лицам в случае поставок оружия России.

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КитайОлаф Шольц