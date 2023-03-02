Шольц призвал Китай давить на РФ по отводу войск и предостерег от передачи оружия

В своей речи в немецком парламенте Шольц сказал, что его разочаровывает тот факт, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения на встрече министров финансов G20, хотя он приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск. И не передавайте оружие агрессору России", - сказал он.

Напомним, ранее Шольц раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию войны России против Украины.

Добавим, данные разведки США свидетельствуют о том, что Китай ищет пути поставки вооружении России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США без колебаний нанесут удары китайским компаниям или частным лицам в случае поставок оружия России.

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