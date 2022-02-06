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Шольц про зустріч з Байденом: буде сигналом РФ про наслідки вторгнення в Україну

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Берлін, Неділя 06 лютого 2022 13:26
Шольц про зустріч з Байденом: буде сигналом РФ про наслідки вторгнення в Україну Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед поїздкою в США застеріг Росію від вторгнення в Україну і пригрозив наслідками. За його словами, зустріч з президентом США Джо Байденом має стати згуртованим сигналом для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

"Тісна координація між європейськими партнерами і США дуже важлива. Мета - направити Кремлю єдиний сигнал про те, що порушення суверенітету і територіальної цілісності України матиме серйозні наслідки для Росії. Політичні, економічні та геостратегічні", - цитує видання слова Шольца в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден зустрінеться з Шольцем 7 лютого, лідери США та Німеччини обговорять ситуацію навколо України та співпрацю у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також стало відомо, що на 14 лютого відбудеться візит Шольца в Україну. У нього запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Джозеф Байден Олаф Шольц Вторгнення Росії до України
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