Шольц признал поражение на выборах и взял на себя ответственность за результат

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах", - заявил он после первых экзит-полов ARD и ZDF.

При этом Шольц отметил, что сейчас для СДПГ важно "двигаться вперед вместе". Он поблагодарил всех членов партии за их участие в кампании и поздравил ХДС/ХСС, и в том числе Мерца. Политик заявил, что будет занимать свой пост "до последнего дня", но дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию правительства.

"Теперь другими предстоит найти способ сформировать правительство", - заявил Шольц.

В то же время он выступает против ультраправой партии "Альтернативы для Германии", заявляя, что СДПГ имеет долгую историю борьбы за демократию, а ультраправые - это то, с чем они никогда не должны мирится.

"Я думаю, мы можем гордиться тем, что так тесно сотрудничали в трудные времена. Я хотел бы, чтобы результат был лучше, но мы можем бороться за лучшие результаты выборов в будущем, и мы осознаем свою ответственность за нашу страну и продолжим работать в соответствии с этим. Вы (избиратели - ред.) можете на нас положиться - вы можете верить, что Социал-демократическая партия будет и впредь придерживаться своих принципов", - заявил он.