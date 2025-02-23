Шольц признал поражение на выборах и взял на себя ответственность за результат

Канцлер Германии Олаф Шольц признал свое поражение на сегодняшних выборах в Бундестаг. Он также взял на себя ответственность за результаты и поздравил победителя Фридриха Мерца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rhein-Neckar-Zeuitung и NTV.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это также поражение на выборах", - заявил он после первых экзит-полов ARD и ZDF.
При этом Шольц отметил, что сейчас для СДПГ важно "двигаться вперед вместе". Он поблагодарил всех членов партии за их участие в кампании и поздравил ХДС/ХСС, и в том числе Мерца. Политик заявил, что будет занимать свой пост "до последнего дня", но дал понять, что не будет иметь никакого отношения к формированию правительства.
"Теперь другими предстоит найти способ сформировать правительство", - заявил Шольц.
В то же время он выступает против ультраправой партии "Альтернативы для Германии", заявляя, что СДПГ имеет долгую историю борьбы за демократию, а ультраправые - это то, с чем они никогда не должны мирится.
"Я думаю, мы можем гордиться тем, что так тесно сотрудничали в трудные времена. Я хотел бы, чтобы результат был лучше, но мы можем бороться за лучшие результаты выборов в будущем, и мы осознаем свою ответственность за нашу страну и продолжим работать в соответствии с этим. Вы (избиратели - ред.) можете на нас положиться - вы можете верить, что Социал-демократическая партия будет и впредь придерживаться своих принципов", - заявил он.
Напомним, что согласно экзит-полам, первое место одержали ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье — СДПГ. Отметим, что для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодняшний день.
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