RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц ушел от ответа о возможной передаче Украины ракет Taurus

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о возможной поставке ракет Taurus для Украины. Но подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца на Мюнхенской конференции.

Канцлер подчеркнул, что Германия - это страна, которая в Европе больше всего тратит на оборону, и Берлин продолжит это делать.

"Туда входит все необходимое для обороны Украины. Мы принимаем очень важные решения согласно этому сценарию. Мы должны увеличить производство вооружения и думать об обслуживания того вооружения, которое уже у Украины. Мы постоянно решаем, что делать этап за этапом", - сказал Шольц.

Однако канцлер Германии избежал прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus.

"Я уверен, что мы всегда будем делать все, что необходимо, и поддерживать Украину", - заявил он.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Вчера Германия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьРакеты