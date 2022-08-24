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Шольц і Трюдо домовилися створити альянс з постачання зеленого водню

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали декларацію про створення до 2025 року альянсу з постачання зеленого водню, виробленого канадськими вітряними електростанціями, до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У декларації дві країни зобов'язуються створити "трансатлантичний ланцюжок постачання водню" до 2030 року, а перші постачання намічені на 2025 рік.

Крім того, згідно з документом, Канада "прагне стати великим виробником і експортером водню, а також пов'язаних з ним чистих технологій" і хоче залучити прямі іноземні інвестиції для створення необхідної для цього інфраструктури.

Німеччина, своєю чергою, має намір імпортувати "значні обсяги відновлюваного водню для декарбонізації своїх секторів, які важко декарбонізувати", відповідно до своєї мети досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Джастін Трюдо домовилися про тіснішу співпрацю в енергетичному секторі і пообіцяли Україні подальшу допомогу в її протистоянні військовому вторгненню Росії.

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