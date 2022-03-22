Шольц закликав ЄС до "керованості" санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Шольц заявив, що з кожним днем західні санкції проти РФ додають в ефективності. Проте, потенційне затягування воєнного конфлікту підштовхує до стратегічного підходу в запровадженні нових обмежень. Він має мінімізувати втрати ЄС.

"Ми вирішили якнайшвидше зробити себе незалежними від імпорту газу та нафти з Росіі", – сказав німецький лідер, додавши, що необхідні деякі "дуже інтенсивні будівельні роботи та контракти" для позбавлення Німеччини залежності від енергоносіїв РФ.

Та зараз накласти ембарго на російські нафту й газ ЄС не зможе. На думку канцлера, це пов'язане з наявністю країн, які залежні від постачання з Росії ще більше.