Шольц закликав ЄС до "керованості" санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до вивіреного підходу в процесі припинення постачання російських енергоносіїв до країн-членів Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Шольц заявив, що з кожним днем західні санкції проти РФ додають в ефективності. Проте, потенційне затягування воєнного конфлікту підштовхує до стратегічного підходу в запровадженні нових обмежень. Він має мінімізувати втрати ЄС.
"Ми вирішили якнайшвидше зробити себе незалежними від імпорту газу та нафти з Росіі", – сказав німецький лідер, додавши, що необхідні деякі "дуже інтенсивні будівельні роботи та контракти" для позбавлення Німеччини залежності від енергоносіїв РФ.
Та зараз накласти ембарго на російські нафту й газ ЄС не зможе. На думку канцлера, це пов'язане з наявністю країн, які залежні від постачання з Росії ще більше.
До слова, Сполучені Штати зібралися посилити санкції проти Росії вже цього тижня.
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