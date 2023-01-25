Шольц объяснил, почему медлил с решением по танкам для Украины
Германия не хотела действовать в одиночку в вопросе передачи танков Украине. Поэтому Берлин ждал сигналов и создания коалиции вместе с партнерами.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Шольц после объявления о решении предоставить Украине танки выступил в парламенте Германии.
"Было бы очень серьезной ошибкой принять одностороннее решение, важно работать вместе с другими... Важно потратить время, чтобы добиться координации", - объяснил он.
При это канцлер заверил, что его страна будет поддерживать Украину оружием "как можно дольше", но добавил, что важно избежать эскалации.
"У нас война в Европе, недалеко отсюда. Одно должно быть ясно: мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между Россией и НАТО", - подчеркнул он.
Шольц заявил, что ему "пришлось порвать с тем, что Германия делала на протяжении десятилетий", намекая на то, что немецкие танки впервые будут сражаться на поле боя в Европе со времен Второй мировой войны.
Обращение к немцам
Олаф Шольц в парламенте также успокоил граждан Германии, которые беспокоятся о возможной эскалации.
"Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении", - сказал канцлер.
Напомним, Германия выделила Украине 14 танков Leopard 2, а также дала "зеленый свет" партнерам на экспорт танков.
Всего Германия хочет собрать для Украины два батальона (80 танков) и начать обучение украинские военных в скором времени.
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