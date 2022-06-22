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Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому

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Берлін, Середа 22 червня 2022 17:50
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина у найближчому майбутньому не зможе відновити партнерство з Росією. Причиною цього є вторгнення в Україну та ігнорування принципів міжнародного права з боку РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", - заявив Шольц.

Водночас він зазначив, що наразі було б нерозумно денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО, оскільки такий вчинок РФ могла б використати у своїй пропаганді.

"Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову", - пояснив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Шольц також заявив, що Німеччина та НАТО повинні бути готовими до тривалої війни в Україні.

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