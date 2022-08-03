Шольц відповів на пропозицію Шредера запустити "Північний потік-2"

Процес сертифікації та запуску російського газопроводу "Північний потік-2" зупинено. У Росії є інші можливості для поставок газу в Європу.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час огляду турбіни Siemens для "Північного потоку", передає РБК-Україна з посиланням на Welt .

Він зазначив, що у "Північного потоку-1" є достатньо потужності для збільшення поставок і тому "нестачі газу в Європі немає".

"Процес сертифікації був завершений зі зрозумілих причин", - відповів канцлер на заклики запустити"Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній канлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в Москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

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