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Шольц пояснив затримку з озброєннями для України: в чому причина

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Німецький канцлер Олаф Шольц відкидає критику за затримку в поставках важких озброєнь для України, оскільки Німеччина на сьогодні навчає українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Ми збираємося доставити всю зброю, яку у нас є... прямо зараз йде навчання. Було б помилкою просто доставити Panzerhaubitze 2000, які є одним з найсучасніших видів зброї з найбільшими артилерійськими можливостями в світі, без будь-яких інструкцій, навчання або чого-небудь ще", - зазначив Шольц після зустрічі з прем'єр-міністрами земель східної Німеччини на острові Рімс в Балтійському морі.

За його словами, зенітні танки "Гепард" також ще не поставлені, оскільки триває навчання.

"Мова йде про дійсно важке обладнання. Ви повинні бути в змозі використовувати його, ви повинні бути навчені роботі з ним, що в даний час відбувається в Німеччині", - підкреслив Шольц.

Він додав, що це ж стосується обіцяного радіолокаційного комплексу "Кобра" і сучасного ЗРК "Ірис-Т".

"Це найсучасніші системи, затребувані в усьому світі, багато хто хотів би їх мати", - зазначив канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати перші німецькі гаубиці в районі 22 червня.

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ГерманияОлаф Шольц