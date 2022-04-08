Шольц пояснив, навіщо з Макроном дзвонить Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, навіщо він з президентом Франції Еммануелем Макроном дзвонить Володимиру Путіну. Німецький лідер пояснив, що намагається донести до глави Кремля правду про війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх спільну пресконференцію.
"Ми використовуємо (телефонні переговори - ред.) як можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів - це матиме величезні наслідки для армії Росії", - сказав Шольц.
Він додав, що також намагається донести до глави Кремля масштаби знищених російських озброєнь і про те, що його плани в Україні не реалізуються так, як він хотів.
"Це та інформація, яку Путін, ймовірно, не отримує від близького кола, - додав німецький канцлер.
Шольц зазначив, що президент Франції також веде переговори з Путіним, намагаючись переконати його негайно припинити війну в Україні і вивести війська з української території.
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