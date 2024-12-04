Шольц: о немецких войсках в Украине не может быть и речи

Развертывание немецких сухопутных войск в Украине пока невозможно.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv.
Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.
По ее словам, Германия готова поддерживать все инициативы, которые будут способствовать долгосрочному миру, включая гарантии безопасности.
Во время выступления перед немецким правительством Шольц заявил, что Германия не будет отправлять войска в Украину.
"Об этом не может быть и речи", - заявил Шольц
По его словам, заявление Бербок было лишь дипломатическим ответом на гипотетический вопрос о немецких войсках в Украине.
В начале года президент Франции Эммануэль Макрон предположил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. Эта идея имела широкую дискуссию среди союзников Украины, несмотря на то, что речь шла не об участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Однако Литва, Латвия, Эстония и Канада заявили, что готовы обсуждать варианты.
После победы Дональда Трампа на выборах в США эти дискуссии возобновились. По данным СМИ, якобы Париж и Лондон могут возглавить иностранный военный контингент.
При этом глава МЗС Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что позиция страны – не изменилась, и Лондон не намерен отправлять войска в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.