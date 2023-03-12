"Шокирующая" прибыль. Нефтяная компания Saudi Aramco за прошлый год получила рекордный заработок

Прибыль нефтяного гиганта Saudi Aramco в более чем 160 миллиардов долларов назвали "шокирующей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Война, которую в прошлом году Россия начала на территории Украины, коснулась всего мира.

В результате полномасштабного российского вторжения возник острый кризис стоимости жизни, который в свою очередь появился из-за резкого роста цен на энергоносители.

Однако одним из последствий стал и исторический доход, о котором сегодня, 12 марта, сообщил нефтяной гигант Saudi Aramco. По данным издания, за прошлый год компания получила прибыль в сумме 161 миллиард долларов США.

В то время, когда цены на энергоносители резко выросли в результате конфликта в Украине, огромная неожиданная прибыль является самой большой годовой прибылью за всю историю публичной компании.

Прибыль выросла на 46,5% по сравнению с результатами компании за 2021 год, которые составили 110 миллиардов долларов.