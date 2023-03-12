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"Шокирующая" прибыль. Нефтяная компания Saudi Aramco за прошлый год получила рекордный заработок

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Саудовская Аравия, Воскресенье 12 марта 2023 16:03
"Шокирующая" прибыль. Нефтяная компания Saudi Aramco за прошлый год получила рекордный заработок Фото: Нефтяная компания за прошлый год получила рекордный заработок (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Прибыль нефтяного гиганта Saudi Aramco в более чем 160 миллиардов долларов назвали "шокирующей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Война, которую в прошлом году Россия начала на территории Украины, коснулась всего мира.

В результате полномасштабного российского вторжения возник острый кризис стоимости жизни, который в свою очередь появился из-за резкого роста цен на энергоносители.

Однако одним из последствий стал и исторический доход, о котором сегодня, 12 марта, сообщил нефтяной гигант Saudi Aramco. По данным издания, за прошлый год компания получила прибыль в сумме 161 миллиард долларов США.

В то время, когда цены на энергоносители резко выросли в результате конфликта в Украине, огромная неожиданная прибыль является самой большой годовой прибылью за всю историю публичной компании.

Прибыль выросла на 46,5% по сравнению с результатами компании за 2021 год, которые составили 110 миллиардов долларов.

Заметим, что большинство акций Saudi Aramco принадлежит правительству Саудовской Аравии, несмотря на то, что они публично котируются.

Напомним, на днях западные СМИ сообщали, что нефть дешевеет в четвертый день подряд.

Кроме того, вчера Польша впервые самостоятельно доставила себе сжиженный газ.

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