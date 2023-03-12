"Шокуючий" прибуток. Нафтова компанія Saudi Aramco за минулий рік отримала рекордний заробіток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Війна, яку минулого року Росія почала на території України, торкнулась всього світу.

В Результаті повномаштабного російського вторгнення виникла гостра криза вартості життя, що своєю чергою з'явилась через різке зростання цін на енергоносії.

Проте, одним з наслідків став і історичного прибутку, про який сьогодні, 12 березня повідомив нафтовий гігант Saudi Aramco. За даними видання, за минулий рік компанія отримала прибуток в сумі 161 мільярд доларів США.

У той час, коли ціни на енергоносії різко зросли внаслідок конфлікту в Україні, величезний несподіваний прибуток є найбільшим річним прибутком за всю історію публічної компанії.

Прибуток зріс на 46,5% порівняно з результатами компанії за 2021 рік, які склали 110 мільярдів доларів.