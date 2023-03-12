"Шокуючий" прибуток. Нафтова компанія Saudi Aramco за минулий рік отримала рекордний заробіток
Прибуток нафтового гіганта Saudi Aramco в понад 160 мільярдів доларів назвали "шокуючим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Війна, яку минулого року Росія почала на території України, торкнулась всього світу.
В Результаті повномаштабного російського вторгнення виникла гостра криза вартості життя, що своєю чергою з'явилась через різке зростання цін на енергоносії.
Проте, одним з наслідків став і історичного прибутку, про який сьогодні, 12 березня повідомив нафтовий гігант Saudi Aramco. За даними видання, за минулий рік компанія отримала прибуток в сумі 161 мільярд доларів США.
У той час, коли ціни на енергоносії різко зросли внаслідок конфлікту в Україні, величезний несподіваний прибуток є найбільшим річним прибутком за всю історію публічної компанії.
Прибуток зріс на 46,5% порівняно з результатами компанії за 2021 рік, які склали 110 мільярдів доларів.
Зауважимо, що переважна більшість акцій Saudi Aramco належить уряду Саудівської Аравії, попри те, що вони публічно котируються.
Нагадаємо, днями західні ЗМІ повідомляли, що нафта дешевшає четвертий день поспіль.
Крім того, вчора Польща вперше самостійно доправила собі скраплений газ.
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