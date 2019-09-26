Шокін планує повернути посаду генпрокурора через Верховний суд

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін має намір повернутися на посаду генерального прокурора через Верховний суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що Шокін вимагає визнати незаконним рішення 5-го президента України Петра Порошенка про його звільнення.

"Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів. Повідомити учасників справи про розгляд справи у судовому засіданні, яке відбудеться в 10:00. 3 жовтня 2019 в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029", - йдеться в матеріалах суду.

Нагадаємо, в 2017 році Вищий адміністративний суд України відмовив колишньому Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці березня 2017 року Шокін через суд намагався повернутися на посаду генпрокурора. Порошенка викликали на допит у справі про звільнення екс-генпрокурора.

Крім того, Шокін подавав до Верховного суду заяву щодо розгляду питання про його відновлення на посаді.