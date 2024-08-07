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На востоке и западе дожди, а на юге - до +32 градусов: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 7 июля, на востоке и западе Украины прогнозируются дожди. При этом жарче всего будет на юге страны.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

В течение завтрашнего дня ожидается температура от +25 до +29 градусов, в южной части - от +28 до +32 градусов.

Дождей не будет, лишь в Сумской и Харьковской областях возможны отдельные локальные дождики. Завтра вечером осадки появятся в западных областях.

Погода в Киеве

В Киеве 8 августа прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой от +25 до +27 градусов.

Жара в Украине

По поводу возможной сильной жары, пока ситуация выглядит так: на 14 августа основной пик жары ожидается в Польше, а в Украине температура будет более умеренной.

Однако 18 августа жара в Украине снова усилится, с температурой до +38 или +40 градусов.

Напомним, 22 июля синоптики зафиксировали рекордные показатели среднесуточной температуры воздуха в истории. В этот день глобальная температура на Земле достигла 17,15 градуса.

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Погода в Украине