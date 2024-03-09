На востоке мокрый снег, а на западе температура будет достигать +13: погода на завтра

"Переменная облачность. Без осадков, только днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных и южных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +9 до +13 днем;

на севере будет колебаться от -4 до 0 ночью и от +1 до +7 днем;

на юге будет колебаться от 0 до +1 ночью и от +8 до +11 днем;

на востоке будет колебаться от -6 до -2 ночью и от +2 до +6 днем.

Фото: погода на 10 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -5 до 0, а днем от +4 до +9. В Киеве тем временем ночью от -2 до 0, а днем от +5 до +7.