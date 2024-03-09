На востоке мокрый снег, а на западе температура будет достигать +13: погода на завтра

Завтра, 10 марта, на востоке Украины ожидается мокрый снег. Тем временем на западе воздух прогреется местами до +13.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Без осадков, только днем на Закарпатье местами небольшой дождь, в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь. В западных и южных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 10 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -5 до 0, а днем от +4 до +9. В Киеве тем временем ночью от -2 до 0, а днем от +5 до +7.
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